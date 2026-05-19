Bakan Bak, Gençlik Bayramı'nda Anıtkabir'i Ziyaret Etti

19.05.2026 10:32
Bakan Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Bayramı'nda gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti ve defterini imzaladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' nedeniyle 81 ilden gelen gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' nedeniyle 81 ilden Ankara'ya gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Bak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Bakan Bak, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Bak, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ülkemizin ve insanlığın en büyük ümidi olan gençlerimizle; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle manevi huzurunuzdayız. Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışının ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras; bugün de aynı inanç, aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir. Türkiye'nin gücü gençliği; köklerinden aldığı kuvveti çağın imkanlarıyla buluşturarak bilimde, teknolojide, sanatta, sporda ve üretimin her alanında ülkemizi daha ileriye taşıyan büyük bir iradenin temsilcisi haline gelmiştir. Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve öz güven sahibi gençlerimiz; taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de gençlerimizin hayallerine istikamet kazandıran, potansiyellerini büyük hedeflerle buluşturan, Türk sporunu uluslararası arenada daha güçlü ve iddialı bir konuma taşıyan çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, milli mücadelenin neferlerini ve dünden bugüne bu topraklar için fedakarca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: DHA

