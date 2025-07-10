Bakan Bak, Kano Şampiyonası'nda Kazananları Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'da düzenlenen Durgunsu Kano Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen başarı bizleri hem sevindirdi hem de gelecek adına umutlandırdı. Şampiyonada 3 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Genç Kadınlar K2 500 metre kategorisinde yarışan, elde ettikleri dereceyle Türkiye'ye bu kategorideki ilk Avrupa madalyasını kazandıran Işılsu Karvan ve Özgenas Yıldız'ı kutluyorum. Kazanılan madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."