BAKAN BAK'TAN BAŞSAĞLIĞI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Genç sporcumuzun ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Bak'tan Emre Yazgan için Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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