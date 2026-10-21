Bakan Bak: "Türk dünyasının gelecekte çok daha güçlü olacağına inanıyorum"

BİŞKEK (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk dünyasının gelecekte çok daha güçlü olacağına inandığını söyledi.

Bakan Bak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spor Bakanları 10. Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Kırgızistan'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

2016 yılından bu yana aralıksız sürdürülen bakanlar toplantılarının, ortak değerlerin benimsenmesi ve sporun etkin kullanımı açısından önemli bir rol üstlendiğini belirten Bak, "Biz bu coğrafyanın güçlü olmasını istiyoruz, aramızdaki ilişkilerin güçlenmesini istiyoruz." dedi.

"Birlik ve beraberliğin güçlenmesinde önemli bir rol oynuyoruz"

Üye ülkeler arasında gerçekleştirilen ortak spor faaliyetlerine, gençlik kamplarına ve karşılıklı ziyaretlere değinen Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Ortak federasyonlarımız arasında çalışmalar yürütülüyor, kamplar düzenleniyor, sporcu ve genç değişimleri sağlanıyor. Bunlar son derece kıymetli. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporda ve gençlik alanında devasa yatırımlar ve atılımlar gerçekleştiren bir ülke. Bu gücün en önemli kaynağı ise gençlerimizdir. Türkiye, sağlık, eğitim, spor, savunma ve dış politikadaki etkin adımlarıyla bu coğrafyada birlik ve beraberliğin güçlenmesinde anahtar bir rol oynuyor. Türk dünyasının gelecekte çok daha güçlü olacağına inanıyorum."

Türkiye'nin özellikle TEKNOFEST ile teknoloji alanında büyük bir ivme yakaladığını vurgulayan Bak, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan ile "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" gibi birçok projenin ortaklaşa yürütüldüğünü kaydetti.

Bak, Türk devletlerinden gelerek Türkiye'de eğitim gören üniversite öğrencilerinin de kültürel bağlar açısından büyük bir değer taşıdığının altını çizdi.

"Spor tesislerinde devrim yapıyoruz"

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun ve gençliğin içinden gelerek çalışmalara öncülük etmesinin büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası dev organizasyonları düzenleme kapasitesine dikkati çeken Bak, "En son Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı organize ettik. Basketbolda şampiyonalar var. 2027'de Avrupa Oyunları'nı, 2032'de ise Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) organize edeceğiz. Dünya Göçebe Oyunları'na da 2022'de ev sahipliği yaptık. Ülkemizde büyük bir spor tesisi devrimi yapıyoruz." diye konuştu.

"Değerlerini koruyan bir gençlik istiyoruz"

Çağın gereksinimleri ile milli değerlerin harmanlanması gerektiğini belirten Bak, "Teknoloji ve yapay zeka çok önemli, gençlerimizin teknolojiyi okumaları son derece kıymetli. Ama bunun yanında kendi kültürlerini, değerlerini kaybetmemeleri lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yükseköğrenim gençliğine sunduğu barınma, burs ve kredi imkanlarıyla dünyada örnek bir model sergilediğini anlatan Bak, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Türkiye, 86 milyon nüfusu, eğitimli genç iş gücü ve teknoloji ile savunma sanayisindeki atılımlarıyla lider bir ülkedir. İlçelere kadar yaydığımız yaklaşık 650 gençlik merkezimizde ve 50'yi aşkın gençlik kampımızda milyonlarca gencimizi sanattan spora, teknolojiden kültüre kadar pek çok aktiviteyle buluşturuyoruz. Ayrıca Kırgızistan ile uluslararası alanda da güçlü bir dayanışma içerisindeyiz. Uluslararası toplantılarda ve federasyon yönetimlerinde birbirimizi sürekli destekliyoruz. Nitekim Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sürecine de çok büyük destek verdik."