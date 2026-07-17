Bakan Bayraktar Amasya'da Esnafla Buluştu - Son Dakika
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Bakan Bayraktar Amasya'da Esnafla Buluştu

Bakan Bayraktar Amasya\'da Esnafla Buluştu
17.07.2026 18:48
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Enerji Bakanı Bayraktar, Amasya'da esnaf ziyaretinde bulundu, talepleri dinledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Amasya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Kentteki programları kapsamında Kocacık Çarşısı'na gelen Bakan Bayraktar, buradaki iş yerlerini gezerek esnafla bir süre sohbet etti, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Vatandaşların taleplerini de dinleyen Bayraktar'a ziyaretinde, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Bayraktar Amasya'da Esnafla Buluştu - Son Dakika

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