Bakan Bayraktar İftar Programında Buluştu
05.03.2026 23:29
Enerji Bakanı Bayraktar, bakanlık çalışanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, bakanlık çalışanları ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar, enerjide bağımsızlığın ve kaynak güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye olarak yerli ve milli kaynaklarımızı en güçlü şekilde değerlendirerek enerji ve madencilikte attığımız her adımın, ülkemizin geleceği açısından taşıdığı stratejik önemin farkındayız. Enerji ailesi olarak ülkemizin dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefine katkı sağlayan büyük bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceği için vatanımızın her köşesinde ter döken, enerjimize kendi emeğini katan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve soframızın bereketi daim olsun. Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam alemine huzur getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

