Bakan Bayraktar Kayseri'yi Ziyaret Etti
Bakan Bayraktar Kayseri'yi Ziyaret Etti

11.04.2026 22:09
Enerji Bakanı Bayraktar, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulunarak enerji stratejilerini paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'nın ardından Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Bayraktar, ardından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Ülkemize her alanda katkı yapan, sanayisinde önemli bir imalat kabiliyeti olan, ticaret yönüyle, özellikle kış turizmiyle, tarım, hayvancılığıyla beraber ülkemizin gücüne güç katan önemli şehirlerimizden bir tanesi. Bizde bugün buradaki birkaç programa iştirak etmek, Kayseri'nin gelişmelerini ve bizlerden beklentilerini yerine müşade etmek için buraya geldikö dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, belediye ziyaretinin ardından Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen 'Ticaret Odası İstişare Toplantısı'na katıldı. Çalıştıkları konulardan bir tanesinin Türkiye'nin uzun dönemli yeni enerji mimarisi olduğunu aktaran Bakan Bayraktar, "Bunun merkezine biz elektrikleşmeyi koyuyoruz. Türkiye'de aklınıza ne geliyorsa daha elektrikli hale gelecek. Ulaştırmadan tarıma, binalara işte akıllı binalar konuşuyoruz. Yapay zeka çağına giriyor dünya. Dolayısıyla burada elektriğin önemi her zamankinden daha fazla ortaya çıkıyor. Onun için daha çok elektrik üretmemiz lazım. Bunu sisteme katacak başkanım özellikle depolamaya değindi. Farklı çözümler bu sistemleri dijitalleştirerek daha etkin verimli kullanacağımız bir sistem hedefliyoruz diye konuştu.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Kayseri, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
23:03
Asensio’nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Asensio'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Advertisement
