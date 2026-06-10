Bakan Bayraktar, Maden İşçileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Bakan Bayraktar, Maden İşçileriyle Bir Araya Geldi

Bakan Bayraktar, Maden İşçileriyle Bir Araya Geldi
10.06.2026 20:52
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Enerji Bakanı Bayraktar, maden işçileriyle hakları için temaslarını sürdüreceğini açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ile Doruk Madencilik bünyesinde çalışan maden işçilerini kabul etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul'u ve Doruk Madencilik bünyesinde çalışan madencileriyle Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İşçi kardeşlerimizin haklarını eksiksiz alabilmesi noktasında ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Maden emekçilerimizin tüm alacakları ödenene ve mağduriyetleri tamamen giderilene kadar da sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bayraktar, Maden İşçileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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