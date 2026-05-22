Bakan Bayraktar Somali ile Enerji İş Birliği Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bayraktar Somali ile Enerji İş Birliği Geliştiriyor

Bakan Bayraktar Somali ile Enerji İş Birliği Geliştiriyor
22.05.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Zirvesi'nde Somali ile enerji ve madencilikte iş birliği görüşüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Dahir Shire Mohamed ile bir araya geldik. Somali açıklarında Çağrı Bey ile yürüttüğümüz tarihi sondaj sürecini adım adım ilerletiyoruz. Bu kapsamda mevcut operasyonel seyri ve önümüzdeki dönemin uygulama başlıklarını muhataplarımızla istişare ettik. Enerji alanında sahada somut karşılık bulan Türkiye-Somali iş birliğini, madencilik de dahil olmak üzere yeni yatırım ve ortak çalışma başlıklarıyla daha da derinleştirmeyi önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bayraktar Somali ile Enerji İş Birliği Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi

12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:04:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar Somali ile Enerji İş Birliği Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.