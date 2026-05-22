Bakan Bayraktar Somali ile Enerji İş Birliği Geliştiriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Dahir Shire Mohamed ile bir araya geldik. Somali açıklarında Çağrı Bey ile yürüttüğümüz tarihi sondaj sürecini adım adım ilerletiyoruz. Bu kapsamda mevcut operasyonel seyri ve önümüzdeki dönemin uygulama başlıklarını muhataplarımızla istişare ettik. Enerji alanında sahada somut karşılık bulan Türkiye-Somali iş birliğini, madencilik de dahil olmak üzere yeni yatırım ve ortak çalışma başlıklarıyla daha da derinleştirmeyi önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.