Bakan Berhem: Filistin\'de eğitim zorluklara rağmen devam edecek

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Emced Berhem, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in baskınlarına ve ihallerine rağmen bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılında eğitim faaliyetlerinin zorluklara rağmen devam edeceğini belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Bakan Berhem, Beytüllahim'deki Battir Kız Lisesi'nde yeni eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle düzenlenen törende konuştu.

Berhem, konuşmasında, törende bulunmasının, Filistin halkının eğitim-öğretim faaliyetlerinin tüm zorluk ve güçlüklere rağmen devam edeceği yönündeki mesajını vurgulamak olduğunu; Filistinlilerin zorlu koşullara rağmen eğitim hakkına bağlılıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Bölgede okullardan bazılarının yıkıldığına dikkati çeken Berhem, temel eğitim çağındaki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzak ve bedevi bölgelerde açılan ve bazısı yıkılan "meydan okuma okulları" başta olmak üzere eğitim sürecinin farklı okullarda devam edeceğini ifade etti.

Berhem, "Buradayız ve kalmaya devam edeceğiz; Filistin, Filistinlilerindir." dedi.

"Zorluklarla mücadele için daha fazla eğitim gerekiyor"

Beytullahim Valisi Muhammed Taha Ebu Alya ise zorluklara rağmen Filistin'de hayatın ve eğitimin devam ettiğini belirterek, öğrenciler ve eğitim kadroları için derslerin düzenli şekilde sürmesini umduğunu ifade etti.

Ebu Alya, "Zorluklar ve ihtiyaçlar çok fazla ancak bunlarla mücadele etmek için daha fazla eğitim ve eğitim sürecinin geliştirilmesi gerekiyor." dedi.

Vali Ebu Alya, Battir'in 2014'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Komitesi tarafından Filistin'e ait "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"ne alınmasının bölgenin kültürel ve doğal dokusunun korunmasına; bu tarihi bölgenin merkezinden İsrail ayrım duvarının geçirilmesinin önlenmesine katkı sağladığını aktardı.

Eğitim-öğretim yılı, İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kırsal bölgeler ile bedevi toplulukların yanı sıra okullar ve eğitim kurumlarını da hedef alan saldırılarının artış gösterdiği bir dönemde başlıyor.

İsrail ordusu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde işgal altındaki Batı Şeria'da iki okulun bahçesine baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te özel Filistin okulları, İsrail'in baskılarını protesto etmek için eğitim-öğretime ikinci bir duyuruya kadar başlanmayacağını açıklamıştı???????.

Açıklamada, İsrail'in personele giriş izni vermemesi nedeniyle okullarda sağlık, temizlik ve güvenlik açısından hazırlıkların yeterli düzeyde olmadığı aktarılarak "Kudüs'te tüm öğretmen ve çalışanların giriş izinleri eksiksiz şekilde yenilenene kadar eğitime ara verilmesi kararı alındığı" vurgulanmıştı.

Batı Şeria'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde 846 bin 289 öğrencinin ders başı yapacağı belirtiliyor.

Filistin'de devlet ve özel okulların yanı sıra Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı toplam 2 bin 537 okul bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yoğun baskın ve saldırılarına sahne oluyor.