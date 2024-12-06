Bakan Bolat: Denetimleri Artırarak Sürdürüyoruz

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BAKAN BOLAT: DENETİMLERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRÜYORUZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücret zammını fırsat bilerek henüz zam yapılmadan fiyat artışına giden işletmelere karşı yapılan denetimlere ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik refahını korumak ve iç ticaretimizdeki adaletli piyasa yapısını temin etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu kapsamda asgari ücret zammını fırsat bilerek henüz zam yapılmadan fiyat artışına giden işletmelere karşı denetimlerimizi artırarak sürdürüyor ve kanuni cezalar uyguluyoruz" dedi.