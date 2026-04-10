Bakan Bolat: E-Ticaret ve Lojistikte Türkiye'nin Rolü Büyüyor

10.04.2026 15:20
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticareti ve lojistik sektörünün önemini vurgulayarak Türkiye'nin ticaret hacmini ve bölgesel rolünü açıkladı. E-ticaretin toplam ticaret içindeki payını yüzde 20 olarak belirten Bolat, Türkiye'nin Avrasya'da köprü konumunu ve enerji tedarikindeki başarıları hakkında bilgi verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yapay Zeka Çağında E-Ticaretin Lojistiği Zirvesi'nde konuştu. E-ticaretin toplam ticaretin yüzde 20'sini oluşturduğunu ve 3 trilyon dolar hacme ulaştığını belirtti. Türkiye'nin geçen yıl 820 milyar dolarlık mal ve hizmet ticareti gerçekleştirdiğini, milli gelirin 1,6 trilyon dolara yükseldiğini vurguladı.

Bakan Bolat, lojistik sektörünün kritik rolüne dikkat çekerek, Körfez savaşının lojistiğin önemini bir kez daha hatırlattığını söyledi. Türkiye'nin Avrasya'nın merkez ülkesi olarak köprü geçiş noktası olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan ile transit vize konusunda anlaşma sağlandığını, Türk TIR şoförlerinin Körfez'de seyahat etmesinin mümkün hale geldiğini açıkladı.

Bölgesel çatışmaların ekonomiye etkilerini değerlendiren Bolat, İran-ABD-İsrail arasındaki çatışmalarda Türkiye'nin arabuluculuk yaptığını belirtti. Enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen Türkiye'nin arz tedarikinde sorun yaşamadığını, vatandaşın etkilenmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Savaşın durmasını umut ettiğini, ancak ekonomik tahribatın giderilmesinin kolay olmayacağını ifade etti.

Hizmetler sektörünün önemine değinen Bolat, lojistik sektörünün 122,5 milyar dolar ihracat gelirinin 42,5 milyar dolarını sağladığını belirtti. Avrupa Birliği pazarlarına ihracatın yüzde 60'ının karayolu ile yapıldığını, ulaştırma kotalarının kritik olduğunu vurguladı. E-ticaretin hızla geliştiğini, Türkiye'nin dünyadaki büyük yatırımcıların dikkatini çektiğini söyledi.

