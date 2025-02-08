Bakan Bolat'tan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Bolat'tan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını söylemesine tepki göstererek, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını...

08.02.2025 14:46
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını söylemesine tepki göstererek, " Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in mesajını alıntılayarak sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyanın her bir noktasındaki mazlumların sorunlarıyla yakından ilgilenen bir lider olduğuna işaret eden Bolat, "Filistin meselesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu, ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirdiği, destek verdiği ve bedeller ödemeyi göze aldığı bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü zulmü, işgali ve soykırım girişimleri karşısında en büyük tepkiyi gösterdiğini ve siyasal liderlik sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu duruma başta Filistin halkı ve İslam dünyası olmak üzere uluslararası toplum şahitlik ederken, içeride yürütülmeye çalışan propagandanın bir karşılığı bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin duruşunun en net örneklerinden biri de uluslararası alanda İsrail'le ticareti durduran yegane ülke olmamızdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir. Tek hakikat budur ve buna da milletimiz şahittir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Bolat'tan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika

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