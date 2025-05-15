Bakan Bolat, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Bolat, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat teşvikleri noktasında her zaman ihracatçıların yanında yer aldıklarını bildirerek, "Mal ve hizmet ihracatımız son 22 yılda 7,7 kat yükseldi ve yılda 377 milyar dolar döviz kazanan bir ülke konumuna geldik.

15.05.2025 19:49
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat teşvikleri noktasında her zaman ihracatçıların yanında yer aldıklarını bildirerek, "Mal ve hizmet ihracatımız son 22 yılda 7,7 kat yükseldi ve yılda 377 milyar dolar döviz kazanan bir ülke konumuna geldik." dedi.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Bolat, bakanlık olarak hükümetlerinin hedefleri doğrultusunda çalıştıklarına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize çizdiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürdürülebilir ihracat artışı, dış ticaret dengesi, cari işlemler dengesi, adil, rekabetçi ve istikrarlı bir iç ticaret ortamı, etkin, hızlı ve güvenli çalışan gümrük anlayışı çerçevesinde Türkiye'mizin gelişmesi, büyümesi, istihdamın artması, toplumsal refahın ve halkımızın satın alma gücünün artması için gece gündüz hükümet mensupları ve ilgili kamu yöneticileri olarak canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Bolat, ülkedeki şirket ve esnaf sayılarına ilişkin bilgi vererek, "TOBB'a bağlı şirketlerin sayısı 1 milyondan yaklaşık 2 milyon 350 bine yükseldi. Esnaflarımızın sayısı da benzer bir artışla 2 milyon 300 bine yaklaştı." dedi.

Türkiye gayrisafi yurt içi hasılasının geçen yıl 1,3 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığına işaret eden Bolat, "Dünya Bankasının ligine göre Türkiye, orta-yüksek ülkeler ligine yükselmiş oldu. Kişi başına milli gelirimiz de 14 bin 500 doları aştı." ifadesini kullandı.

Bolat, bunların kolay başarılmadığını belirterek, "Önce siyasi ve ekonomik istikrar ve reformlar, yabancı yatırımların artması, ihracata dayalı büyüme stratejisi, sanayideki katma değerli ve rekabetçi sektörlerin gelişmesi, hizmetler sektöründe başarılan büyük gelişme ve tarım sektöründe de yaklaşık üç katı dolar bazında büyüme, bu güzel sonucu hep birlikte getirdi." diye konuştu.

"Yılda 377 milyar dolar döviz kazanan bir ülke konumuna geldik"

TOBB yönetimiyle ve odalarla daima koordinasyon ve istişare içinde olduklarını belirten Bolat, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bolat, Türkiye'nin gelişmesinde yatırımların önemine işaret ederek, "Yatırım teşvikleri, özellikle sanayide, tarımda ve hizmetler sektöründe hükümetimiz tarafından değerli müteşebbislerin hizmetine sunuldu. Bununla, üretim artışı meydana geldi. İstihdamımız 21 milyondan 32 milyon 600 bine yükseldi. İhracat teşvikleri noktasında her zaman ihracatçılarımızın yanında yer aldık. Mal ve hizmet ihracatımız son 22 yılda 7,7 kat yükseldi ve yılda 377 milyar dolar döviz kazanan bir ülke konumuna geldik." dedi.

Dış ticaret ve cari işlemler açıklarını azaltma yolunda hızla çalıştıklarını ifade eden Bolat, 2008'den bu yana küresel çapta yaşanan çeşitli olaylara dikkati çekti.

"Özel sektörümüzü rahatlatmaya çalışıyoruz"

Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası masraflar nedeniyle iş dünyasının bir miktar özellikle finansmana erişme ve maliyeti konusunda sıkıntılarının olduğunun farkında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ama bunu aşmak için gerek ihracat reeskont kredileri, gerek yatırım teşvikleri noktasında özel sektörümüzü rahatlatmaya çalışıyoruz. İnşallah depremin yıkıntılarını ortadan kaldırdığımız zaman da özellikle iş dünyası, emeklimiz, esnafımız için çok daha esenlik dolu günler meydana gelecek. Bu noktada Türkiye, dünyada güçlü, dayanıklı ekonomisi, krizlere dayanıklılığıyla parlıyor. Dış politikada, savunmada bütün dünyanın takdirini kazanan Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve ülkemiz ve dış politikamızla istikrarın, krizlere karşı dayanıklı olmanın ve dünyaya barış getirmenin huzurunu yaşıyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefi de inşallah adım adım gerçekleştiriliyor. Türkiye huzur, istikrar içinde kalkınmasını, gelişmesini hızlandıracak ve halkımızın refahı, satın alma gücü de tıpkı 22 yıl boyunca olduğu gibi önümüzdeki süreçte daha da hızlanarak devam edecek."

Bakan Bolat, Konya merkezli 5,2 büyüklüğünde depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Bolat, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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