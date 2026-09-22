Bakan Bolat: "Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımları 14,9 milyar dolara ulaştı" - Son Dakika
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Bakan Bolat: "Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımları 14,9 milyar dolara ulaştı"

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Bakan Bolat: "Türk şirketlerinin ABD\'deki yatırımları 14,9 milyar dolara ulaştı"
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gücünü yalnızca ticaret rakamları değil, karşılıklı yatırımlar da ortaya koyuyor. Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımları 14,9 milyar dolara ulaşırken, ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 16,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor" dedi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gücünü yalnızca ticaret rakamları değil, karşılıklı yatırımlar da ortaya koyuyor. Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımları 14,9 milyar dolara ulaşırken, ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 16,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla gittiği New York'ta temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, New Jersey'de Türk-Amerikan İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Business Awards programına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdikleri ABD ziyaretleri kapsamında, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile New Jersey'de, TABA-AmCham tarafından düzenlenen "Business Awards" programında, ABD'de faaliyet gösteren Türk iş dünyasının temsilcileri ve Amerikan iş dünyasının değerli isimleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik ve ticari ilişkilere özel önem verdiklerini belirten Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"ABD, Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracat ve dördüncü ithalat pazarı konumunda bulunuyor. 2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan Türkiye-ABD ticaret hacmi, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde de 28,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak önümüzde çok daha büyük bir potansiyel bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için ticaret hacmimizi artırmanın yanı sıra karşılıklı yatırımları, teknoloji ortaklıklarını, girişimciliği ve yüksek katma değerli üretim iş birliklerini de güçlendirmemiz gerekiyor.

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gücünü yalnızca ticaret rakamları değil, karşılıklı yatırımlar da ortaya koyuyor. Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımları 14,9 milyar dolara ulaşırken, ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 16,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. ABD sermayeli 2 bin 300'den fazla şirketin Türkiye'de faaliyet göstermesi de iki ülke ekonomisinin birbirine giderek daha fazla entegre olduğunu gösteriyor. ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketlerimiz, teknoloji, finans, gıda, hizmetler, imalat ve daha birçok alanda başarıyla faaliyet gösteriyor. Türk iş dünyamızın ABD pazarındaki varlığının güçlenmesini, yeni ortaklıkların kurulmasını ve iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde de birlikte daha fazla iş yapmasını önemli bir imkan olarak görüyoruz.

Bugün burada Türk girişimcilerimizin ABD pazarındaki deneyimlerini, karşılaştıkları imkanları ve çözüm bekleyen konuları dinledik. Türkiye'nin güçlü üretim altyapısını, çeşitlenen ihracat yapısını, yatırım imkanlarını ve küresel tedarik zincirlerindeki stratejik konumunu iş dünyamızın temsilcileriyle değerlendirdik. Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz, mevcut ekonomik ilişkilerimizi daha yüksek ticaret hacmi, daha fazla yatırım, daha güçlü teknoloji ortaklıkları ve daha geniş iş birlikleriyle ileriye taşımaktır. Dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren Türk iş insanlarımızın yanında olmaya ve Türk şirketlerimizin küresel pazarlardaki varlığını güçlendirmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerini karşılıklı fayda, ortak yatırım ve ortak kazanımlar temelinde daha ileri bir seviyeye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. TABA-AmCham'a, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve iki ülke arasındaki ekonomik köprüleri güçlendiren tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriTicaret BakanıDış PolitikaÖmer BolatTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

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