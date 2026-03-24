Bakan Çiftçi Brifing Aldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında kapsamlı brifing aldı.

Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, brifingde, Genel Müdürlüğün görev, yetki ve işleyişi ile daire başkanlıklarının faaliyetleri, Bakanlığın taraf olduğu davalara ilişkin muhakemat hizmetleri ve yürütülen işlemler, Bakanlığı ilgilendiren mevzuat çalışmalarına ilişkin süreçler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantıda ayrıca idareye hukuki danışmanlık hizmetlerinin etkinliği, uyuşmazlıkların önlenmesine yönelik tedbirler ve kamu hizmetlerinin hukuka uygun, etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Başıbüyük ve daire başkanları katıldı.