Bakan Çiftçi: 15 Temmuz büyük direnişin adıdır - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: 15 Temmuz büyük direnişin adıdır

Bakan Çiftçi: 15 Temmuz büyük direnişin adıdır
15.07.2026 10:29
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, milletin o gece vatanına ve milli iradesine sahip çıktığını belirterek, 'Milli irade teslim alınamaz, Türkiye'ye istikamet çizilemez' dedi. Bakan, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını ifade etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, " 15 Temmuz; milletimizin üzerine ölüm yağarken vatanından vazgeçmediği, ezanına, bayrağına, devletine ve geleceğine canı pahasına sahip çıktığı büyük bir direnişin adıdır. O gece dünya bir kez daha gördü ki milli irade teslim alınamaz, Türkiye'ye istikamet çizilemez ve bu millete zincir vurulamaz" dedi.

Bakan Mustafa Çiftçi, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle sanal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bakan Çiftçi, "15 Temmuz gecesi, milletimize ve milli iradeye zincir vurmak, devletimizi esir alıp Türkiye'nin istikametini karanlığa sürüklemek isteyen hainler harekete geçti. Vicdan ve haysiyetlerini ihanetin emrine sunmuş, akıllarını kiraya vermiş hainler; o gece devletin silahını milletimize doğrultmuş, devletin uçağı ile milli iradenin kalbi Gazi Meclisimizi bombalamıştı. Hainlerin planları vardı. Ancak hesaba katmadıkları, karşılarında çelikten zırh gibi duran bir güç vardı: Türk milleti. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısı milyonların yüreğinde karşılık buldu. Sela sesleri memleketimizin dört bir yanını sararken bütün Türkiye tek yürek oldu. Milletimiz evlerinden çıktı. Kimi sevdikleriyle helalleşti, kimi bir daha dönemeyeceğini bile bile tankların ve kurşunların karşısına dikildi. Ellerinde Türk bayrakları, yüreklerinde vatan sevgisi ve sarsılmaz imanları vardı" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE OMUZ OMUZA VERDİ'

15 Temmuz gecesi milletin köprülerde, caddelerde, sokaklarda olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, "Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bütün Türkiye omuz omuza verdi. Korku dağıldı, cesaret büyüdü. İhanet çöktü, milli irade dimdik ayakta kaldı. 15 Temmuz; milletimizin üzerine ölüm yağarken vatanından vazgeçmediği, ezanına, bayrağına, devletine ve geleceğine canı pahasına sahip çıktığı büyük bir direnişin adıdır. O gece dünya bir kez daha gördü ki milli irade teslim alınamaz, Türkiye'ye istikamet çizilemez ve bu millete zincir vurulamaz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Rabb'im devletimizi ve milletimizi her türlü ihanetten muhafaza eylesin; birliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. 15 Temmuz'un 10'uncu yılında da haykırıyoruz: İrade bizim, zafer bizim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi: 15 Temmuz büyük direnişin adıdır - Son Dakika

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