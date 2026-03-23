Bakan Çiftçi'den Bayram Kutlaması

23.03.2026 19:53
İçişleri Bakanı Çiftçi, bayramda personeliyle bir araya gelerek teşekkür etti ve birlik mesajı verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çiftçi'nin bayramlaşma vesilesiyle personelle bir araya geldiği belirtildi.

Bakanlık makamında gerçekleşen programa bakan yardımcıları ile birim amirlerinin de katıldığı aktarılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle görev yapan mesai arkadaşlarımızın bayramını tebrik ederek, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden yürütülen çalışmalar dolayısıyla her birine teşekkür etti." ifadesi kullanıldı.

Devletin gücünü sahada hissettiren İçişleri Teşkilatının, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri başta olmak üzere tüm kadrolarıyla vatandaşın yanında olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için ortaya konulan bu gayret, her türlü takdirin üzerindedir. Birlik ve beraberliğimizin daim olması temennisiyle, görevini büyük bir inanç ve kararlılıkla sürdüren tüm personelimize kolaylıklar diliyoruz."

Kaynak: AA

