Bakan Çiftçi'den Bayram Yolculuğu Uyarısı

23.05.2026 12:12
İçişleri Bakanı Çiftçi, bayramda trafik güvenliği için vatandaşları uyardı, dikkat ve sabır çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla yolculuğa çıkacaklara uyarıda bulundu.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bayram yolculuklarının başlamasıyla yollarda trafik yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını belirtti.

Vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal, telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir. Lütfen hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım, bayramın gerçek mutluluğu, sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."

Kaynak: AA

