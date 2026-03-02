Bakan Çiftçi'den KOM'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi'den KOM'a Ziyaret

Bakan Çiftçi\'den KOM\'a Ziyaret
02.03.2026 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, KOM Başkanlığı ziyaretinde asayiş ve suçla mücadele konularını ele aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığını ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi ziyarette, KOM Başkanlığının çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Ziyarette, asayiş suçlarının önlenmesine yönelik uygulamalar, narkotik suçlarla mücadelede operasyonel faaliyetler, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine karşı planlı ve hedef odaklı operasyonlar, terörle mücadelede koordinasyon ve istihbari çalışmalar, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede sınır güvenliği ve denetimler, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetim ve farkındalık faaliyetleri, siber suçlarla mücadelede dijital takip ve teknik kapasitenin artırılması, havacılık güvenliği uygulamaları, personel planlaması ile eğitim süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Ziyarette, Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Merkez Teşkilatı yöneticileri de hazır bulundu.

Açıklamada, "Milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi'den KOM'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 23:53:13. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den KOM'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.