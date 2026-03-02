Bakan Çiftçi\'den KOM\'a Ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığını ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi ziyarette, KOM Başkanlığının çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Ziyarette, asayiş suçlarının önlenmesine yönelik uygulamalar, narkotik suçlarla mücadelede operasyonel faaliyetler, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine karşı planlı ve hedef odaklı operasyonlar, terörle mücadelede koordinasyon ve istihbari çalışmalar, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede sınır güvenliği ve denetimler, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetim ve farkındalık faaliyetleri, siber suçlarla mücadelede dijital takip ve teknik kapasitenin artırılması, havacılık güvenliği uygulamaları, personel planlaması ile eğitim süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Ziyarette, Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Merkez Teşkilatı yöneticileri de hazır bulundu.

Açıklamada, "Milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.