Geleceğin Mührü: Türkiye'nin Kararlılığı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şehirlerimizde yükselen her eser, sınırlarımızda sağlanan her güvenlik, afetlere karşı yapılan her hazırlık ve milletimizin huzuru için verilen her mücadele, yarınlarımıza vurulan Geleceğin Mührü'dür." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hayata geçirilen "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanlığının hazırladığı videoyu "Geleceğin Mührü" başlığıyla paylaşan Çiftçi, Türkiye'nin kendi kararını kendi veren, sınırlarını koruyan, teknolojisini üreten ve geleceğini başkalarının çizdiği sınırlara teslim etmeyen bir ülke olduğunu vurguladı.

Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şehirlerimizde yükselen her eser, sınırlarımızda sağlanan her güvenlik, afetlere karşı yapılan her hazırlık ve milletimizin huzuru için verilen her mücadele, yarınlarımıza vurulan Geleceğin Mührü'dür. İçişleri Ailesi olarak, güçlü devlet, huzurlu şehirler ve güvenli yarınlar için gece gündüz görev başındayız. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geri adım yok. Durmak yok. Hedef, Türkiye Yüzyılı. Gelecek beklenmez, inşa edilir. Geleceğin mührü, Türkiye'dir."