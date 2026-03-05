Bakan Çiftçi İftarda Soylu ve Komisyonu Ağırladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ve komisyon üyeleri ile iftarda buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Bakanlığımızda dün akşam düzenlenen iftar programında, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ve kıymetli komisyon üyelerini ağırladı. Nazik ziyaretleri için Sayın Başkana ve komisyon üyelerine teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.