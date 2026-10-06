Bakan Çiftçi, KBRN Kongresi'nde yapay zekayı güvenliğin unsuru yaptıklarını söyledi - Son Dakika
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Bakan Çiftçi, KBRN Kongresi'nde yapay zekayı güvenliğin unsuru yaptıklarını söyledi

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İçişleri Bakanı Çiftçi, AFAD yerleşkesinde başlayan 4. Uluslararası KBRN Kongresi'nde yapay zekayı ve erken uyarı sistemlerini güvenliğin unsuru yaptıklarını söyledi. AFAD Başkanı Pehlivan, KBRN tatbikatlarının sürdüğünü ve Akkuyu'da pazartesi tatbikat yapılacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Teknolojinin beraberinde getirdiği risklere karşı yine teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanıyor, yapay zekayı, erken uyarı sistemlerini ve yeni nesil teknolojileri güvenliğimizin güçlü birer unsuru haline getiriyoruz." dedi.

Bu yıl "Yapay Zeka Çağında Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tehditlerini Yeniden Tanımlamak" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Kongresi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı yerleşkesinde başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Bakan Çiftçi, Uluslararası KBRN Kongresi'nin ilkinin 2017 yılında düzenlendiğini hatırlattı.

Türkiye'nin binlerce yıllık devlet geleneğinin, insanın canını, malını, huzurunu ve yaşadığı çevreyi korumayı temel bir sorumluluk olarak kabul ettiğini belirten Çiftçi, toprağın, suyun, havanın ve bütün canlı hayatın, insanlara korunması gereken bir emanet olarak verildiğini söyledi.

Bu nedenle KBRN güvenliğine yalnızca insan hayatını koruyan teknik bir alan olarak bakmadıklarını dile getiren Çiftçi, bu konuyu tabiatı, hayatın bütünlüğünü ve gelecek nesillerin emanetini koruyan büyük bir sorumluluk olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yapay zekanın insanlığa çok büyük imkanlar sunarken aynı zamanda yeni risk alanları oluşturabildiğine işaret eden Çiftçi, ilaç geliştirmek için kullanılan bir teknolojinin yanlış ellerde tehlikeli kimyasal bileşiklerin tasarımında kullanılabildiğine dikkati çekti.

İnsan hayatını kurtaran insansız sistemlerin kötü niyetli aktörlerin elinde farklı tehditlerin aracına dönüşebileceğini ifade eden Çiftçi, "Teknolojinin beraberinde getirdiği risklere karşı yine teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanıyor yapay zekayı, erken uyarı sistemlerini ve yeni nesil teknolojileri güvenliğimizin güçlü birer unsuru haline getiriyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak güvenlik anlayışımızı bu perspektifle geliştiriyoruz." dedi.

"Bilgi paylaşımı ve uluslararası dayanışma güçlendirilmeli"

Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, asıl güçlerinin "yetişmiş insan", bilimsel birikim, güçlü kurumlar ve kurumlar arasındaki koordinasyon olduğunu dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli veri analizini, sensör teknolojilerini ve erken uyarı sistemlerini KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Radyolojik veya kimyasal kirlenmenin bulunduğu sıcak bölgelerde personelimizin can güvenliğini koruyacak, keşif, numune alma ve arındırma faaliyetlerinde kullanılacak robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitemizi de geliştiriyoruz."

Çiftçi, KBRN tehditlerinin sınır tanımadığına işaret ederek, ortak risklere karşı bilgi paylaşımının ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kongrenin bu açıdan önemli bir işlev üstlendiğini belirten Çiftçi, bu kapsamda kamunun kapasitesi, akademinin bilimsel birikimi, özel sektörün yenilikçi gücü ve uluslararası kuruluşların tecrübesinin ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirildiğini söyledi.

"KBRN ile ilgili tatbikatlar yapıyoruz"

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise AFAD olarak Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında KBRN'yi de bir temel olay türü olarak kabul edip, buna yönelik planları ve programları yaptıklarını belirtti.

Bu programları yaparken ilgili kurum ve bakanlıklarla hareket ettiklerini ve planlar oluşturduklarını aktaran Pehlivan, şunları ifade etti:

"Bunlardan en önemlisi Ulusal Radyasyon Acil Durum Planı'dır. Bir diğeri Kimyasal ve Biyolojik Olay Türünde Müdahale Eylem Planı'dır. Bu planları sadece hazırlamakla kalmıyor, zaman zaman tatbikatlar organize etmek suretiyle alanda kabiliyetimizi de test ediyoruz, etmekteyiz. Artık ülkemiz bir nükleer enerji ülkesi olmuştur. Mersin'de Akkuyu'da nükleer santral inşaatımız hızla devam etmektedir. Geçen yıl ve 2022 yılında orada büyük tatbikatlar yapıldı. Bir diğer tatbikat da önümüzdeki pazartesi günü inşallah gerçekleştirilecektir. Kimyasal, biyolojik alanda da gene en son Kırıkkale ilimizde KBRN tatbikatını gerçekleştirmiş durumdayız. Yılda ortalama 70 ila 75 tatbikat gerçekleştiriyoruz. Bunlar içerisinde muhakkak KBRN ile ilgili de tatbikatları yapıyoruz."

Afetlerle mücadelede yapay zeka kullanımına başladıklarını belirten Pehlivan, "Kimyasal, biyolojik, nükleer, radyoaktif unsurların tespitinde, risklerin analizinde, bunlarla mücadelede otonom sistemler, robotik sistemlerin kullanılmasının pek çok faydası var." dedi.

Pehlivan, yapay zekanın olumsuz yönde kullanıldığında bir risk unsuruna dönüşeceğini, riskleri çok daha ileri noktalara taşıyabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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