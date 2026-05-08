Bakan Çiftçi, SAHA Fuarı'nı Ziyaret Etti
Bakan Çiftçi, SAHA Fuarı'nı Ziyaret Etti

08.05.2026 18:31
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Fuarı'nı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı ziyaret eden Çiftçi, Milli Savunma Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen savunma sanayisi ürünlerini yakından inceleme imkanı buldu, yetkililerden bilgi aldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) standını da gezen Çiftçi'ye, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, fuarda ilk kez sergilenen ENFAL-17 füzesi ve diğer ürünleri tanıttı.

Bakan Çiftçi'ye, İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile bazı askeri yetkililer de eşlik etti.

Kaynak: AA

