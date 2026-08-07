Bakan Çiftçi Sinop'ta Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika
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Bakan Çiftçi Sinop'ta Açılış Törenine Katıldı

Bakan Çiftçi Sinop\'ta Açılış Törenine Katıldı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop'ta kamu yatırımlarının açılışını yaptı ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Modern Türkiye'nin imarında, inşasında Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri, gayretleri var. Bugünkü eserler hep onun iradesinin neticesinde oluşuyor" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop'ta tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış törenine katılmak üzere kente geldi. Bakan Çiftçi ilk olarak Sinop Valiliği önünde Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve il protokolü tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Bakan Çiftçi, Vali Özarslan ve kurum yetkilileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Çiftçi, kentte devam eden kamu yatırımları, güvenlik hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik programının ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Çiftçi, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Çiftçi, daha sonra MHP Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyaretlere AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, teşkilat üyeleri katıldı.

SİNOP'LA BİR GÖNÜL BAĞIMIZ OLUŞTU

AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün toplu açılışlar vesilesiyle Sinop'tayım. 2020 yılında Kastamonu Bozkurt'ta sel afeti olduğunda, Sinop'u da etkilemişti o zamanki sel felaketi. Ben de Çorum Valisiyken o dönemde 1 ay süreyle Türkiye'nin koordinatör valisi olarak görev yapmıştım. O zamanlar yeni koordinatör valilerden birisi de bendim. O dönem içerisinde tabii Sinop'la bir gönül bağımız oluştu. Geçmişte görev yaptığım illere, ilçelere de ziyaretlerde bulunuyorum. Bugün de bu vesileyle hem geçmişteki o gönül bağımızı tekrar tazelemek hem de toplu açılışları yapmak üzere bugün sizlerle beraber sizlerin huzurundayım" dedi.

'AK PARTİ İKTİDARA GELDİĞİNDEN BU YANA ESER VE HİZMET SİYASETİ ÜRETİYOR'

Sinop'ta açılışı yapılacak 6 binanın maliyetinin 525 milyonu bulduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı olarak hükümet konaklarının, ilçe jandarma komutanlıklarının veya karakol komutanlıklarının, ilçe emniyet amirlikleri, müdürlüklerinin yapımı bizim görev alanımıza giriyor. Bugün 3 tane ilçe jandarma komutanlığının açılışını yapıyoruz. Onun dışında Gerze'de hükümet konağının ek binasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yine Sahil Güvenlik Komutanlarımıza bağlı bir karakol binamız var. Onun açılışı da bugünkü programımızda. Bir de 112 Acil Çağrı Merkezimizin açılışı var. Yani toplamda bugün 6 binanın açılışı olacak. Bunların toplam maliyeti de 525 milyonu buluyor. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana eser ve hizmet siyaseti üretiyor. Bugünkü açılışlarımız da bu eser ve hizmet siyasetinin bir sonucu olarak vatandaşlarımızla bu hizmetlerimizi buluşturuyoruz. Ben bu hizmetlerin hepsinin yapılmasında iradesi ve imzası olan muhterem Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hakikaten modern Türkiye'nin imarında, inşasında Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri, gayretleri var. Bugünkü eserler hep onun iradesinin neticesinde oluşuyor. Tüm bakanlıklar olarak, huzurlarınızda milletvekilimize de teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi Sinop'ta Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika

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