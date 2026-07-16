Bakan Çiftçi: Güvenlik tehditlerine karşı teyakkuzdayız - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: Güvenlik tehditlerine karşı teyakkuzdayız

Bakan Çiftçi: Güvenlik tehditlerine karşı teyakkuzdayız
16.07.2026 03:33
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Polis Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen törende konuştu. FETÖ darbe girişiminin 10. yılında, devletin güvenliği ve milletin huzuru için tehditlerin dikkatle takip edildiğini, terörle mücadele ve güvenlik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte bu tehditlerin her birini büyük bir dikkatle takip ediyor; devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuzdayız" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Polis Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen törene katıldı. Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirilen anma programına ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, şehit aileleri ve gaziler de katıldı. Anma programında Bakan Çiftçi anıta karanfil bıraktı ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Burada konuşan Bakan Çiftçi, "Devletimizin içine sinsi emellerle sızarak 15 Temmuz gecesi ihanet girişiminde bulunan FETÖ darbe girişiminin 10'uncu yılındayız. Gazi Meclisimizin, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin ve Özel Harekat Başkalığımızın hedef alındığı o gecenin en ağır bedellerinden biri Gölbaşı'nda ödendi. Polis Özel Harekat Başkanlığımız, kahraman evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet etti. O gece burada yükselen ses; korkunun değil cesaretin, teslimiyetin değil direnişin sembolü oldu" dedi.

15 Temmuz gecesinde milletin kendi iradesini esaret altına almak isteyen karanlık bir ihanet şebekesinin karşısına hiçbir tereddüt göstermeden dikildiğini söyleyen Çiftçi, "Sokakları dolduran milyonlar, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bayrağını, ezanını ve devletini savundu. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı liderlik, milletimizin sarsılmaz iradesiyle birleşmiş; tarihin akışını değiştiren büyük bir direnişe dönüşmüştür. O gece bütün dünya, bu aziz milletin iradesine ve özgürlüğüne pranga vurulamayacağını bir kez daha görmüştür" diye konuştu.

Çiftçi, şehit ailelerine ve gazilere seslenerek, "Sizler, bizlere mübarek şehitlerimizin emanetisiniz. Yüreğinizdeki hasreti dindiremeyiz, fakat devletimiz daima sizlerin yanındadır, milletimizin duası daima sizlerle olacaktır. Şehitlerimizin emanetleri, bizim başımızın tacıdır. Kahraman gazilerimiz, sizler de bu milletin yaşayan destanlarısınız. Fedakarlığınız; üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan şuurun ta kendisidir. Devletimizin hafızasında, milletimizin gönlünde yeriniz daima ayrıdır" ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, "15 Temmuz, geçmişte yaşanıp kapanmış bir hadise olarak görülemez. O gece yaşananlar, devletin hafızasında daima diri tutulması gereken büyük bir ders niteliğindedir. Çünkü ihanet, şekil değiştirebilir. Terör örgütleri farklı isimlerle ortaya çıkabilir. Vesayet odakları yeni yöntemler geliştirebilir. İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte bu tehditlerin her birini büyük bir dikkatle takip ediyor; devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuzdayız. Terörle mücadelemiz, organize suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz operasyonlarımız, uyuşturucu ile mücadelemiz, siber güvenlik alanındaki çalışmalarımız ve sınır güvenliğimiz; aynı iradenin, aynı devlet aklının ve aynı kararlılığın ürünüdür. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Törenin sonunda ise Polis Özel Harekat yemini edildi, ardından 15 Temmuz şehitleri için sela okutuldu.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi: Güvenlik tehditlerine karşı teyakkuzdayız - Son Dakika

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