Bakan Çiftçi: Türkiye mazlumların yanında dimdik duracak - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: Türkiye mazlumların yanında dimdik duracak

11.06.2026 12:02
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlum sesini tüm insanlığın sesi olarak nitelendirip Türkiye’nin Filistin, Kudüs ve Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyaların yanında durmaya devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumdan yana, haktan yana, adaletten yana yükselttiği ses sadece Türkiye'nin değil, vicdan sahibi bütün insanlığın sesidir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Filistin davasının, Kudüs'ün, Gazze'nin ve bütün mazlum coğrafyaların yanında dimdik durmaya devam edecektir." dedi.

Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Sivil Toplum İstişare Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının iyiliği, güzelliği ve hakkı ortak bir sorumluluk bilincine dönüştürmeye çalışan iyilik organizasyonları olduğunu söyledi.

Milletlerin yükselişinin ahlakla mümkün olabileceğini, ahlakın bulunmadığı yerde kalkınma gerçekleşse bile medeniyetin kurulamayacağını vurgulayan Çiftçi, Nurettin Topçu'nun "Yarınki Türkiye'nin kurucuları, yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli, lakin gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan ruh cephesinin maden işçileri olacaklardır." sözlerini anımsattı.

"STK'ler yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatan şuuru inşa ediyor"

Bakan Çiftçi, küresel ve bölgesel düzeyde meydana gelen çatışma ve krizlerin ortasında, Türkiye'nin huzur ve güven içinde bir vatan olarak kalmasının sorumluluk ve fedakarlıkla tahkim edildiğini söyledi.

Vatan kavramının sadece hukuki bir vatandaşlık ilişkisinden ibaret olmadığını, yazar Mustafa Kutlu'nun tarifiyle ecdadın emaneti ve çocuklara bırakılacak istikbal olduğunu dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"Sivil toplum kuruluşlarımız bu noktada çok önemli bir vazife üstlenmektedir. Çünkü vakıflarımız ve derneklerimiz yardım faaliyetlerinin yanı sıra bir vatan şuuru inşa ediyor, aidiyet duygusuyla birlikte yaşama iradesini güçlendiriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın başarısı da ancak vatanını seven, milletine bağlı, tarihinin farkında olan ve medeniyet mirasını geleceğe taşıma sorumluluğu hisseden nesillerle mümkün olacaktır."

Balkanlar'dan Afrika'ya, Telafer'den Somali'ye kadar uzanan coğrafyada Türkiye'nin gönül köprülerinin kurulduğunu belirten Çiftçi, "Bugün dünyada Türkiye'nin adı umutla anılıyorsa bunda milletimizin merhameti, sivil toplum kuruluşlarımızın fedakarlığı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, Filistin davasının yanında dimdik durmaya devam edecektir"

Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve insani yardım ulaştırma gayretlerine değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gazze'ye uzanan her yardım eli, insanlığın vicdanını ayakta tutma gayretidir. Mazlumların yanında olmak bizim medeniyetimizin en asli vazifesidir. İşgalci şebekenin temsilcisi Netanyahu'nun, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve seviyesiz açıklamaları da aslında bu hakikat karşısında duyulan rahatsızlığın açık göstergesidir. Şunu herkes bilmelidir, Gazze'de çocuklar katledilirken, hastaneler bombalanırken, masum insanlar açlığa ve ölüme mahkum edilirken Türkiye susmadı, susmayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumdan yana, haktan yana, adaletten yana yükselttiği ses sadece Türkiye'nin değil, vicdan sahibi bütün insanlığın sesidir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Filistin davasının, Kudüs'ün, Gazze'nin ve bütün mazlum coğrafyaların yanında dimdik durmaya devam edecektir."

İmkanların konfor alanına dönüştürülmemesi ve fıtrata açılan savaş çağında aile ile toplum yapısının korunması gerektiği uyarısında bulunan Çiftçi, Türkiye Yüzyılı'nın gerçek başarısının bu ihya hareketiyle taçlanacağını vurguladı.

Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak bizler de sivil toplum kuruluşlarımızı milletimizin en kıymetli temsilcileri olarak görüyoruz. Onların önünü açmayı, çalışmalarını kolaylaştırmayı, devlet ile sivil toplum arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi önemli bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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