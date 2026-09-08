Bakan Çiftçi: Yalanın hızına hakikatin gücüyle karşılık vereceğiz, dezenformasyona dur de - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: Yalanın hızına hakikatin gücüyle karşılık vereceğiz, dezenformasyona dur de

Bakan Çiftçi: Yalanın hızına hakikatin gücüyle karşılık vereceğiz, dezenformasyona dur de
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dezenformasyonun toplumsal huzuru zedelediğini belirterek, "Yalanın hızına, hakikatin gücüyle karşılık vereceğiz" dedi. Vatandaşlara paylaşmadan önce düşünme çağrısı yapan Çiftçi, bu mücadelenin çağın en önemli güvenlik başlıklarından olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dezenformasyonun toplumsal huzuru ve güven duygusunu zedelediğini belirterek, "Yalanın hızına, hakikatin gücüyle karşılık vereceğiz" dedi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dezenformasyonun yalnızca yanlış haberden ibaret olmadığını belirterek, gerçeği yansıtmayan içeriklerin dijital mecralarda saniyeler içinde geniş kitlelere ulaşabildiğine dikkati çekti.

Dezenformasyonun algıları yönlendirebildiğini ve gerçekle yalan arasındaki sınırı bulanıklaştırabildiğini ifade eden Çiftçi, "Bu nedenle dezenformasyonla mücadele, çağımızın en önemli güvenlik başlıklarından biridir" dedi.

İçişleri Bakanlığının sahadaki güvenlik çalışmalarının yanı sıra dijital mecralarda dezenformasyonun yol açabileceği tehditlerle de mücadele ettiğini belirten Çiftçi, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Paylaşmadan önce duralım, düşünelim, sorgulayalım; yalana ve söylentiye değil, doğru bilgiye itibar edelim."

Çiftçi, mesajını "Dezenformasyona Dur De" ifadesiyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi: Yalanın hızına hakikatin gücüyle karşılık vereceğiz, dezenformasyona dur de - Son Dakika

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