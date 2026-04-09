Bakan Çiftçi, Yaralı Komiserle Görüştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi, Yaralı Komiserle Görüştü

09.04.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakü'den İstanbul'daki saldırıda yaralanan komiserle görüştü.

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, İstanbul Beşiktaş'taki saldırıda yaralanan komiser Burak Tolga Atik ile görüntülü görüştü. Çiftçi, iki gündür tedavisi süren Atik'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valisi Davut Gül'ün ziyareti vesilesiyle yaralı komiserle görüntülü görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Çiftçi, görevleri başında saldırıya uğrayan emniyet mensuplarının milletin huzuru, devletin bekası ve kamu düzeninin sağlanması için büyük cesaret ve fedakarlıkla görev yaptığını ifade etti.

Devletin tüm imkanlarıyla polislerin yanında olduğunu vurgulayan Çiftçi, saldırıların güvenlik güçlerinin kararlılığını zayıflatamayacağını kaydetti. Yaralanan polis memurlarına acil şifa dileyen Çiftçi, görev başındaki tüm emniyet mensuplarına da başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi, Yaralı Komiserle Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 23:48:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi, Yaralı Komiserle Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.