Bakan Ersoy Antalya'daki orman yangınları için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Bakan Ersoy Antalya'daki orman yangınları için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki orman yangınlarına müdahalenin havadan ve karadan sürdüğünü, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti. Ersoy, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ekiplere kolaylıklar diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın farklı noktalarındaki orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına yönelik müdahalelerin, ilgili tüm kurumların koordinasyonuyla havadan ve karadan sürdürüldüğünü belirtti.

Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Biz de gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ediyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, büyük bir gayretle görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Allah Antalya'mızı ve ülkemizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Ersoy Antalya'daki orman yangınları için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı - Son Dakika

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