Bakan Ersoy\'dan Antalya Taksicilerine Destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Antalya'nın Belek ilçesinde taksicilerle bir araya geldi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Korsan taksiyle mücadele, yeni güzergah talepleri ve Belek, Kundu ile Lara bölgelerinde tek tip uygulamaya yönelik önerileri ele aldık. Esnafımızın talep ve beklentilerini dinledik. Turizm bölgelerimizde ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve standartların yükseltilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Esnafımızın taleplerini dikkate alarak gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."