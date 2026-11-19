KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hüsn-i hat sanatının dünyadaki önemli temsilcilerinden Mehmed Özçay'ı ziyaret etti. Bakan Ersoy, "4,5 yıllık emekle hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif'ini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımıza hediye etmesini ve kurumumuzun çalışmalarına sunduğu katkıları ayrıca çok kıymetli buluyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hat sanatçısı Mehmed Özçay'ı İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, Özçay'ın Mescid-i Haram'ın genişletme projesindeki hat çalışmalarında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin girişindeki isim levhasında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın caminin yeniden ibadete açılması vesilesiyle hediye ettiği hat levhasında imzası bulunduğunu belirtti.Ersoy, sanatçının eserleriyle medeniyetin estetik birikimine önemli katkılar sunduğunu da vurguladı.

4,5 YILLIK EMEK YAZMA ESER MİRASINA KATILDI

2024'te Yaşayan İnsan Hazineleri arasına alınan Özçay'a sıcak ev sahipliği ve samimi sohbeti için teşekkür eden Ersoy, sanatçının 4,5 yılda hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif'i Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına hediye etmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.Özçay'ın kurumun çalışmalarına sunduğu katkıları kıymetli bulduğunu da söyleyen Ersoy, sanatçının geleneksel birikimi yeni yorumlarla buluşturarak hat sanatının tesir alanını genişlettiğini kaydetti.

HAT SANATINDAN A UZANAN BİRİKİM

Bakan Ersoy, Özçay'ın fotoğraf alanındaki çalışmalarına da paylaşımında yer verdi.Sanatçının İzzet Keribar ile gerçekleştirdiği 'Ayasofya Fotoğrafları' sergisine, 'O Ağaç' başlıklı çalışmasına ve zengin tabiat fotoğrafları arşivine değinen Ersoy, bu birikimin yeni nesillerle buluşmasını sanatın geleceği açısından değerli gördüklerini belirtti.Ömrünü hüsn-i hat sanatına adayan Özçay'a iyi dileklerini ileten Ersoy, paylaşımında ise, "Hüsn-i hat sanatımızın büyük mirasını ve bu mirasa ömür veren sanatkarlarımızın eserlerini toplumla buluşturmayı ve gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.