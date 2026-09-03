Bakan Ersoy, Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi\'nin açılışına katıldı

BAKAN ERSOY, MÜZE AÇILIŞINA KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışına katıldı. Açılışta Vali Numan Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yer aldı. Açılışta konuşan Bakan Ersoy, müzenin kentin kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir görev üstleneceğini belirterek, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi; Elazığ'ın ve Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyan önemli bir kültür hazinesi olacaktır. Bu müze, eşsiz tarihi ve kültürel mirasımızın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere en güçlü şekilde anlatılması bakımından önemli bir görev üstlenecektir. İlk olarak Ferhan Memişoğlu tarafından Harput'taki tarihi Alacalı Mescit'te kurulan müzemiz, 1970'li yıllarda Keban Barajı Kurtarma Kazılarıyla ortaya çıkarılan çok sayıda kültür varlığının da koleksiyona katılmasıyla gelişmiş ve daha sonra yeni hizmet binasına taşınmıştır. 1982 yılından 2016 yılına kadar burada hizmet veren müze binası, 2016 yılında Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısında ağır hasar görmüş ve ziyaretçi girişlerine kapatılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından 1885 yılında Mülkiye İdadisi ve Sultaniye Mektebi olarak inşa edilen tarihi yapı bakanlığımıza devredildi. Böylece müzemizde toplamda yaklaşık 2 bin eser, Elazığ'ın ve Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesini ziyaretçilerimize anlatmaktadır" diye konuştu.

'MÜZELERİ TOPLUMSAL BULUŞMANIN MERKEZLERİ OLARAK ELE ALIYORUZ'

Türkiye'de müzecilik alanında önemli bir dönüşüm yaşandığını belirten Bakan Ersoy, "Son yıllarda bir taraftan yeni müzeler inşa ediyoruz, diğer taraftan tarihi yapıları restore ederek müze işlevi kazandırıyoruz. Müzelerimizi artık yalnızca eserlerin vitrinlerde sergilendiği mekanlar olarak değil; bilimsel araştırmanın, eğitimin, kültürün, sanatın ve toplumsal buluşmanın merkezleri olarak ele alıyoruz. Bu kıymetli mekan aynı zamanda şehrimizin kültür turizmine yeni bir ivme kazandıracak, Harput başta olmak üzere Elazığ'ın sahip olduğu zengin kültürel mirasın daha geniş kitlelere tanıtılmasına da önemli katkılar sunacaktır" şeklinde konuştu.

Serhat Ozan YILDIRIM/ELAZIĞ,