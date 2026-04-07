Bakan Ersoy Kastabala Antik Kenti'nde İncelemede Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmaniye'de arkeolojik çalışma yürütülen Kastabala Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, tarihi 2 bin 700 yıl geçmişe uzanan antik kenti ziyaret etti.

Kazı başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir ile görüşen Ersoy, bölgede yürütülen çalışmaları inceledi.

Ersoy, antik kentin tiyatro bölümünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun da yer aldı.