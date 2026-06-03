Bakan Ersoy, Rus Büyükelçi'yi Kabul Etti - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Rus Büyükelçi'yi Kabul Etti

03.06.2026 13:54
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin ile turizm ilişkilerini görüştü.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler de katıldı. Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki turizm ilişkileri, karşılıklı ziyaretçi hareketliliği, karşılıklı hava trafiğinin artırılması ve sektörler arası iş birliği konuları değerlendirildi. Özellikle iki ülke arasındaki yoğun turizm trafiğinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alınırken, turizm alanındaki mevcut iş birliklerinin daha da güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye'nin Rus ziyaretçiler açısından önemli destinasyonlardan biri olmayı sürdürdüğüne dikkat çekilen görüşmede, yeni dönemde ortak tanıtım çalışmaları ve turizm alanındaki temasların artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Kültürel ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki çok yönlü iş birliğinin kültür ve turizm alanlarında geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Ziyaret kapsamında Bakan Ersoy, Emine Erdoğan'ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğinde hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabını Büyükelçi Verşinin'e hediye etti. Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü yöresel lezzetlerin, geleneksel tariflerin ve asırlardır yaşatılan mutfak kültürünün yer aldığı eser üzerinden Türk mutfağının kültürel miras ve gastronomi turizmi açısından taşıdığı değere dikkat çekildi. Bakan Ersoy, Büyükelçi Sergey Verşinin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, Rus Büyükelçi'yi Kabul Etti - Son Dakika

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