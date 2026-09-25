Bakan Ersoy, Taşkent'te iki ülkeyi buluşturan 35. Bağımsızlık Gala Konseri'ne katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın Bağımsızlık Yıl Dönümü Gala Konseri'ne katıldı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, müziğin güçlü dilinin Taşkent'te Türkiye ile Özbekistan'ı aynı sahnede buluşturduğunu belirtti.

Özbekistan'ın 35. Bağımsızlık Yıl Dönümü Gala Konseri'nde iki kardeş ülkenin ortak kültürünün ve dostluğunun güzelliğini birlikte yaşadıklarını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Gala konseri öncesinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızın hazırladığı 'Kökenlerin Fısıltısı' mini dizisini izledik; Türk Film Günleri kapsamında sinemamızın değerli isimlerini de Taşkent'te Özbek sanatseverlerle buluşturduk. Türkiye ve Özbekistan'dan sanatçılarımızın aynı sahneyi paylaştığı bu özel gecede, ortak mirasımızı bugün de birlikte yaşattığımızı ve kültür sanat aracılığıyla geleceğe taşıdığımızı bir kez daha gördük. Yaşasın Türkiye Özbekistan dostluğu."