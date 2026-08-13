Bakan Ersoy, Trabzon Turizmini Değerlendirdi - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Trabzon Turizmini Değerlendirdi

Bakan Ersoy, Trabzon Turizmini Değerlendirdi
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Mehmet Nuri Ersoy, TİSAD heyetiyle Trabzon'un turizm potansiyelini güçlendirme konularını görüştü.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Trabzon turizminin mevcut durumu ve gelişim imkanlarının değerlendirildiği görüşmede, şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü tanıtılmasına yönelik çalışmalar gündeme geldi.

Toplantıda Trabzon'un turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, turizm altyapısının güçlendirilmesi, yeni destinasyonların turizme kazandırılması ve ziyaretçi hareketliliğinin yılın tamamına yayılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Şehrin sahip olduğu yayla, doğa, kültür, gastronomi ve kıyı turizmi imkanlarının çeşitlendirilerek daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

'TURİZM HAREKETLİLİĞİNİN YILIN TAMAMINA YAYILMASINI ELE ALDIK'

Görüşmenin önemli başlıklarından birini Çin pazarından Trabzon'a yönelik turist hareketliliğinin artırılması oluşturdu. Trabzon'un uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün güçlendirilmesi ve alternatif turizm imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Çavga ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Trabzon'un turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmek amacıyla şehrimizin tanıtımını, turizm altyapısının geliştirilmesini, destinasyon çeşitliliğinin artırılmasını ve turizm hareketliliğinin yılın tamamına yayılmasını ele aldık. Çin pazarından Trabzon'a yönelik turist hareketliliğinin artırılması; şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin uluslararası alanda daha güçlü tanıtılması ile alternatif turizm imkanlarının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve Trabzon turizmine yönelik katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Gastronomi, Trabzon, Turizm, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, Trabzon Turizmini Değerlendirdi - Son Dakika

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