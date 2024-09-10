Fidan ve Borrell Mısır'da Görüştü

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- Bakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

KAHİRE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Fidan, toplantı çerçevesinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.