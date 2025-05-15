Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü görüşme yaptı - Son Dakika
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Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü görüşme yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

15.05.2025 21:20
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı.

Görüşmede heyetler de yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki saat süren üçlü görüşme son derece samimi ve yapıcı geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya Senatör Lindsey Graham da eşlik etti.

Bakan Fidan'dan Suriye'de güvenlik ve istikrar vurgusu

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çevrimiçi olarak katıldığı, Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan görüşmede gündeme gelen konuların detayları ele alındı.

Toplantının açılışını yapan Bakan Fidan, Suriye halkının güvenlik, istikrar ve refah içinde yaşamak istediğini belirterek, Suriye'deki gelişmelerin doğru yönde devam etmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bu nedenle ABD'nin Suriye yönetimiyle angajmanını sürdürmesinin önemine vurgu yapan Fidan, Suriye yönetiminin, bölgesinde herhangi bir tehdit oluşturmak istemediğini kaydetti.

Fidan, Suriye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadele konusunda kararlı olduğunu belirterek, bu mücadeleyi güçlendirmek için kalan kapasitelerinin hedef alınmamasını sağlamaları gerektiğini ifade etti.

Suriye'nin kitle imha silahlarının imhası için ciddi çaba harcadığını kaydeden Fidan, Türkiye'nin bu yönde elinden gelen çabayı göstermeye devam edeceğini vurguladı.

ABD tarafı da Suriye'nin bölgenin güvenliği için çok önemli olduğunu, ABD'nin Suriye'nin yeniden ayakları üstünde durması için yardımcı olmak istediğini belirterek, bunun önündeki engelleri aşmak istediğini vurguladı.

Bu konuda kararlılık vurgusu yapan ABD, karşılıklı güvenin tesis edilmesinin önemine işaret etti.

ABD tarafı, Türkiye'nin terörizmle mücadelede kararlılık göstermesinin büyük önem taşıdığını belirtirken, ABD'nin, tüm Suriyelilerin kendi vatanında huzurlu ve mutlu yaşamasını istediğini aktardı.

Suriye'den, yaptırımların kaldırılmasının "yeni Suriye'nin inşası" için önemli olduğu vurgusu

Suriye tarafı da Suriye halkının uluslararası toplumla entegre olmak istediğini belirterek, istikrar ve refaha ulaşmak için bir şans sağlanması istediklerini ifade etti.

Suriye halkının 45 yıl sonra ilk kez kendi kendini yönettiğini vurgulayan Suriye tarafı, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

Suriye tarafı, bölgesindeki istikrara katkı sunmak istediğine dikkati çekerek, yaptırımların kaldırılmasının "yeni Suriye'nin inşası bakımından" çok önemli olduğunu vurguladı.

Suriye'nin kalkınması ve güvenliği konusunda büyük çaba harcandığını vurgulayan Suriye tarafı, ülkedeki insani durumun iyileştirilmesi için çaba harcadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü görüşme yaptı - Son Dakika

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