Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

05.04.2024 00:39  Güncelleme: 00:40
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- Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını ikinci gününde sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Almanya, Brüksel, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü - Son Dakika

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