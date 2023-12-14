Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.
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