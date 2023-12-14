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Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi - Son Dakika
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Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
14.12.2023 - 11:16,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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İlham Aliyev, Bakü, Diplomasi, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

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