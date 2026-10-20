Bakan Fidan, Brüksel'de Avrupa Politika Merkezinde hitap edip soruları yanıtladı

Bakan Fidan, Brüksel'de Avrupa Politika Merkezinde hitap edip soruları yanıtladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Avrupa Politika Merkezinde Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında katılımcılara hitap etti. Fidan, hitabın ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yerleşik Avrupa Politika Merkezi (European Policy Center) isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulundu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de Avrupa Politika Merkezinde katılımcılara hitap etti ve soruları yanıtladı.
Kaynak: AA
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