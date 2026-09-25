Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile New York\'taki Türkevi\'nde görüştü

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile New York'taki Türkevi'nde görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile New York'taki Türkevi'nde görüştü. Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile New York'taki Türkevi'nde görüştü.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, "Bakanımız Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile New York'ta Türkevi'nde görüştü" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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