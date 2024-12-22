Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile Şam'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile Şam'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır.

22.12.2024 23:16
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da bir araya geldiğini belirtti.

Fidan, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milleti ve devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, "Suriyeli kardeşlerini" yalnız bırakmadığını vurgulayan Fidan, Suriye halkının yanında olduklarını ve ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Fidan, "Suriye için önceliğimiz; ülkede istikrarın ve güvenliğin temini, terörün bertaraf edilmesi, ulusal uzlaşıya ulaşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkelerinden yıllardır ayrı olan Suriyelilerin yurtlarına geri dönebilmesini sağlayacak koşulların yaratılmasıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güvenli, özgür, müreffeh ve bölge barışına katkıda bulunan bir Suriye'nin kurulabilmesi için her türlü katkıyı vereceğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Suriye, Güncel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile Şam'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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