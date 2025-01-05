ŞEHİT HALİSDEMİR'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak için geldiği Niğde'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti. Bakan Fidan'a Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Bakan Fidan: Yaptırımlar kalksın, Suriye'nin altyapısı yeniden kurulsun diye çalışıyoruz (2) - Son Dakika
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