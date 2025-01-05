Bakan Fidan: Yaptırımlar kalksın, Suriye\'nin altyapısı yeniden kurulsun diye çalışıyoruz (2)

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ŞEHİT HALİSDEMİR'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak için geldiği Niğde'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti. Bakan Fidan'a Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de eşlik etti.