Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek

18.07.2026 13:10
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'ı ziyaret edecek. Görüşmelerde stratejik ortaklık, 12. YSK toplantısı hazırlıkları, Körfez'de kalıcı barış ve Gazze'deki durum ele alınacak. Türkiye, Katar'a destek mesajı verecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, yarın Katar'ı ziyaret edecek.

Fidan'ın ziyaret kapsamındaki görüşmelerinde, Katar'a gerçekleştirilen saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yinelemesi, Türkiye ile Katar arasında stratejik ortaklık temelinde her alanda gelişen ilişkileri ele alması, bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın hazırlıklarını gözden geçirmesi bekleniyor.

Bölgedeki güncel gelişmelerin, askeri ve savunma alanındaki işbirliğinin stratejik değerini bir kez daha gösterdiğini ve bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi temelinde, bölgesel sahiplenme anlayışıyla ele alınmasının ve bu çerçevedeki müşterek çabaların güçlendirilmesinin önemine dikkati çekecek Fidan'ın, ekonomik istikrar ve enerji güvenliği bakımından giderek daha kritik hale gelen bağlantısallık alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin ve yeniden tırmanmanın önlenmesinin en acil öncelik olduğunu belirtmesi ve bu doğrultuda yürütülen diplomatik girişimler ile arabuluculuk çabalarına dair görüş alışverişinde bulunması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer emniyetinin tam anlamıyla sağlanmasının ehemmiyetini vurgulaması, İsrail'in istikrar bozucu faaliyetleri karşısında müteyakkız olunması gerektiğini kaydetmesi, Gazze'deki durum ve Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşması planlanıyor.

Fidan, Katar'ı son olarak 11-12 Mayıs'ta ziyaret etmişti.

İkili ilişkiler

Türkiye ve Katar arasında 2014'te tesis edilen stratejik ortaklık, her düzeyde gerçekleşen karşılıklı temaslar ve imzalanan anlaşmalarla her alanda derinleşiyor.

Türkiye-Katar ilişkilerinin en üst düzey kurumsal çerçevesini teşkil eden Yüksek Stratejik Komite (YSK), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında 2015'ten bu yana her yıl iki ülkenin dönüşümlü ev sahipliklerinde düzenleniyor. Son YSK toplantısı 22 Ekim 2025'te Doha'da gerçekleştirilmişti. Bir sonraki toplantının bu yıl Türkiye'de düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 2025'te 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İkili ticaret hacminin gelecek dönemde 5 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

İki ülke arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması 1 Ağustos 2025'te yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek - Son Dakika

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