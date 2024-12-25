Bakan Göktaş AA Editör Masası'na Konuk Olacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Bakan Göktaş, yarın saat 14.00'te başlayacak AA Editör Masası'nda bakanlığının faaliyetlerine ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Editör Masası'nda, Göktaş'a 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen mevzuat hazırlığından, kadına yönelik şiddetle mücadeleye kadar birçok soru yöneltilecek.

Göktaş'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi, @aa_finans, @AACanli) anlık takip edilebilecek.