Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na 43 bin 921 gencimiz başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na 43 bin 921 gencimiz başvurdu

Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu\'na 43 bin 921 gencimiz başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta gerçekleştirdiği incelemelerde Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuru sayısını açıkladı. Tokat'taki sosyal hizmetler kampüsünü de ziyaret etti.

01.02.2025 20:30  Güncelleme: 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na 43 bin 921 gencimiz başvurdu (3)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas programının ardından kara yolu ile Tokat'ta geldi. Bakan Göktaş ilk olarak Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret etti. Tokat Valiliği ziyareti sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nin hazırladığı proje ile Türkiye'de bir ilk olan 52 bin metrekarelik kampüs içerisinde bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, 9 yaşam evi, 21 yatak kapasiteli misafirhane ile idari bina bulunduğu ve inşaatın yüzde 99'unun tamamlanan Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. Bakan Göktaş incelemenin ardından AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve yönetim kurulu ile Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

Haber- Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: DHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Politika, Gençlik, Güncel, Yaşam, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na 43 bin 921 gencimiz başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
20:18 Icardi İstanbul’a döndü, herkes yanındaki güzele baktı Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
19:18 İşte vahşetin perde arkası 17 yaşındaki genç, ailesini “büyük“ aşkı için katletmiş İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş
18:47 ABD’de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
07:50 Galatasaray’ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı
07:20 Fatih Terim’i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim
05:00 ABD’de bir uçak kazası daha Yerleşim yerine düştü ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
02:00 Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı
01:46 Fitch, Türkiye’nin kredi notunu değiştirmedi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
01:34 Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı
00:47 Hamas, Gazze’de 183 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı Hamas, Gazze'de 183 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 22:00:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na 43 bin 921 gencimiz başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.