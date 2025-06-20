Bakan Göktaş, Başakşehir\'deki "Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi"nin açılışına katıldı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı'nda büyüklerimize sahip çıkarak ailelerinden, sosyal çevrelerinden koparmadan ama aynı zamanda sosyalleşmelerini sağlayarak bu tür ortamlardan, merkezlerden faydalanmasını, bizlerin de onların tecrübelerinden istifade etmesini oldukça önemsiyoruz." dedi.

Başakşehir'deki "Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi"nin açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş, merkezde birçok yaşlının mutlu şekilde gündüz sosyalleşebilecekleri, sanat yeteneklerini keşfedebilecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri ortamın oluştuğunu gördüklerini söyledi.

Göktaş, merkezde aynı zamanda edebiyattan sanata, sağlık kontrolünden sosyal yaşama kadar pek çok alanda yaşlıların kendilerini geliştirebilecekleri olanakların bulunduğunu dile getirdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun desteğiyle hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını dileyen Göktaş, çınarlara sahip çıkmanın, onların tecrübelerinden faydalanmanın, büyüklerin tecrübelerini gençlere aktarmanın çok değerli olduğunu belirtti.

"Yaşlılarımızın huzurlu ve kaliteli bir yaşam geçirmesini oldukça önemsiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsatan Göktaş, "Aile Yılı'nda büyüklerimize sahip çıkarak ailelerinden, sosyal çevrelerinden koparmadan ama aynı zamanda sosyalleşmelerini sağlayarak bu tür ortamlardan, merkezlerden faydalanmasını, bizlerin de onların tecrübelerinden istifade etmesini oldukça önemsiyoruz. Aslında tam Aile Yılı'na uygun bir proje oldu çünkü kuşaklar arası iletişimi kuvvetlendirirken çocukların cıvıl cıvıl sesleriyle de büyüklerimiz güzel zaman geçirebilecek ve aynı zamanda gençlerimiz de çınarlarımızın tecrübelerinden istifade edebilecek." ifadelerini kullandı.

Göktaş, "Yaşlılarımızın, büyüklerimizin huzurlu ve kaliteli bir yaşam geçirmesini oldukça önemsiyoruz. Bu tür ortamlara geldiğinizde aslında sadece bir merkeze gelmiyorsunuz, gönül kapısına, huzur kapısına ve tecrübe kapısına geliyorsunuz. Bizlerin sizlerden öğreneceği çok şeyler var. Sizler, başımızın tacısınız. Sizler için ne kadar daha iyisini yapsak azdır aslında. Sizler, bizler için çok kıymetlisiniz. Bu projelerin devamını bekliyoruz." diye konuştu.

Yaşlılar için ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Sosyal desteklerden yaşam kalitesini artırmaya yönelik aktif ve sağlıklı yaşam projelerine kadar pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Bu projenin tüm Türkiye'ye yaygınlaşmasını temenni eden Bakan Göktaş, Kartoğlu ve yaşlılarla kurdele keserek açılışını yaptığı merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Merkezden yararlanan yaşlılarla sohbet eden Göktaş, hatıra fidan dikimi de gerçekleştirdi.