Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet desteğindeki çocuklarla huzurevindeki yaşlılarla bayramlaştı.
Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal ve ekonomik destek hizmeti alan, Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesinde görev yapan ve bakım altındaki çocuklarla Pursaklar'daki Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevini ziyaret etti.
Yaşlıların ellerini öperek bayramlarını kutlayan çocuklara, huzurevi sakinleri harçlık verip, çikolata ikram etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden yaşlılar, gösterilen ilgiden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti.
Yaşlılarla tek tek sohbet eden Göktaş, "Çocuklarımızı alıp siz büyüklerimizin yanına geldik. Ellerinizi öpüp bayramınızı kutlamak istedik. Sizlerle bir arada olmak, büyüklerimizin duasını almak çok önemli, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin sağlıklı, mutlu, nice bayramlar nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Ziyarette çocuklarla da yakından ilgilenen Göktaş'ın "Bugün ne öğrendik" sorusu üzerine çocuklar, "Bayramlaşmayı, büyüklerimize sevgi, saygı göstermeyi ve paylaşmayı" yanıtını verdi.
Ziyaret sırasında 10 yaşındaki Musa'nın okuduğu "Sakarya Türküsü" şiiri huzurevi sakinlerinden büyük alkış aldı.
Öte yandan, Bakan Göktaş, huzurevi öncesi Etimesgut'ta yaşayan 15 Temmuz Şehidi Erkan Yiğit'in ailesini de ziyaret etti.
Şehidin eşi, annesi ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Göktaş, başsağlığı dilediği şehit ailesinin bayramını da kutladı. Göktaş, şehidin annesine Kur'an-ı Kerim, eşine Türk bayrağı ile çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.
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